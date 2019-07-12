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Обстановка на Донбассе накалена до предела: убит еще один воин ВСУ, у "Л/ДНР" минус 7 боевиков

12.07.2019 09:52
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Обстановка на Донбассе накалена до предела: убит еще один воин ВСУ, у "Л/ДНР" минус 7 боевиков

Гибридная армия Российской Федерации убила одного защитника Украины на оккупированном Донбассе и понесла существенные ответные потери.

За минувшие сутки, 11 июля, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" 24 раза нарушили режим прекращения огня на Востоке Украины, передает "Диалог.UA".

В частности, 11 раз гибридная армия Российской Федерации применяла запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Кроме того, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К сожалению, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения. Подчеркивается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям. По данным разведки, трех оккупантов удалось уничтожить, четверо ранены. С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
 
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