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Архив - Донецкая область

Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался

12.07.2019 20:30
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Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался

Военнослужащий, пострадавший в результате обстрела автоколонны под поселком Гранитное в Донецкой области 10 июля, скончался после госпитализации.

Как сообщил в своем Twitter общественный деятель Назар Приходько, потерпевший военный умер в областной больнице им. Мечникова в Днепре, передает segodnya.ua.

Главный доктор медучреждения Сергей Рыженко рассказал о тяжелых травмах пострадавшего: после госпитализации у мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости с переходом на лобные пазухи, ранение височной области справа и пневмоторакс.

Кроме того, в результате попадания противотанковой ракеты в грузовик, военный получил десятки осколочных ранений в голову, шею, грудную клетку и брюшную стенку.

По словам Рыженко, погибший имел ранг старшего матроса, его звали Николай и ему было 32 года. У него остались двое сыновей 6 и 11 лет.



Теги: Донбасс, Донецкая область, травмы, госпитализация, обстрел, больница, умерший, колонна, ВСУ
 
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