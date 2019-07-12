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Архив - Донецкая область

СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО

12.07.2019 19:26
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СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что СБУ не разрешила нардепу Надежде Савченко пересекать линию разграничения в Донбассе в соответствии со «здравым смыслом», пишет ДонПресс.
Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке».
«В соответствии со здравым смыслом служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов Надежде Савченко», — написал Тука.
Оказывается, Савченко хотела поехать в ОРДЛО, чтобы «поговорить с людьми».



Теги: Донбасс, СБУ, Надежда Савченко, ОРДЛО
 
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