Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стало известно, почему Зеленский согласен оставить в ОРДЛО русский язык

12.07.2019 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно, почему Зеленский согласен оставить в ОРДЛО русский язык

Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, говорил с Куртом Волкером о введении русского языка в границах ОРДЛО. Об этом сообщил нардеп Сергей Лещенко, близкий к команде президента, передает "Диалог.UA".
Ранее Зеленский сделал неожиданное заявление о том, что жителям захваченного россиянами Донецка необходимо предоставить возможность говорить на том языке, который они выберут. Во время своей предвыборной компании Зеленский встречался с Куртом Волкером и уже тогда говорил на тему русского языка в ОРДЛО. Лещенко уверяет, что тогда будущий президент поддерживал идею о том, чтобы дать гражданам не всего Донбасса, а именно временно оккупированных территорий возможность говорить на русском. По словам Лещенко, Зеленский хочет использовать данный вопрос для примирения территорий и завершения конфликта. Также президент по данному вопросу уже провел встречу с замгоссекретаря США Дэвидом Хэйлом. Ранее Зеленский сделал неожиданное заявление о русском языке на Донбассе. Руслан Стефанчук заявил, что украинский язык будет выступать в качестве единственного государственного языка в Украине, однако изменения в "языковом" законе не исключаются.



Теги: Донбасс, русский язык, ОРДЛО, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх