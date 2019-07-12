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Стало известно, почему Зеленский согласен оставить в ОРДЛО русский язык
Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, говорил с Куртом Волкером о введении русского языка в границах ОРДЛО. Об этом сообщил нардеп Сергей Лещенко, близкий к команде президента, передает "Диалог.UA".
Ранее Зеленский сделал неожиданное заявление о том, что жителям захваченного россиянами Донецка необходимо предоставить возможность говорить на том языке, который они выберут. Во время своей предвыборной компании Зеленский встречался с Куртом Волкером и уже тогда говорил на тему русского языка в ОРДЛО. Лещенко уверяет, что тогда будущий президент поддерживал идею о том, чтобы дать гражданам не всего Донбасса, а именно временно оккупированных территорий возможность говорить на русском. По словам Лещенко, Зеленский хочет использовать данный вопрос для примирения территорий и завершения конфликта. Также президент по данному вопросу уже провел встречу с замгоссекретаря США Дэвидом Хэйлом. Ранее Зеленский сделал неожиданное заявление о русском языке на Донбассе. Руслан Стефанчук заявил, что украинский язык будет выступать в качестве единственного государственного языка в Украине, однако изменения в "языковом" законе не исключаются.
Теги: Донбасс, русский язык, ОРДЛО, Зеленский
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- На Донетчине члены НВФ обстреляли поселок: погиб мирный житель08:29
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