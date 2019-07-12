«Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома

12.07.2019 18:36

Бойцы Вооруженных сил Украины провели успешную спецоперацию на Донбассе, ликвидировав САУ 2С1 «Гвоздика» российского производства вместе с экипажем незаконных вооруженных формирований. В частности, отмечается, что украинские защитники провели весьма успешную атаку, ликвидировав артиллерийскую группу оккупантов РФ вблизи поселка Водяное, что на Донбассе. Как информирует replyua.net, более детально об этом на своей странице в социальной сети рассказал пользователь Dmitriy Muller. Также он опубликовал соответствующую видеозапись.

В частности, пользователь написал: «Совсем недавно в районе населенного пункта Водяное одно из подразделений Вооруженных сил Украины провело блестящую тактическую операцию по выявлению вражеской артиллерии врага». Согласно имеющимся данным, во время скоординированной работы была уничтожена 1 САУ 2С «Гвоздика». Пользователь добавил: «Кроме того, было повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных организмов. В результате «караван-300» уходит на Восток, оставив за собой груды выгоревшего металла»