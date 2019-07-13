«ДНР» наизнанку: население ОРДО ненавидит наемников, а местные «власти» просто «дебилы» - боевик

13.07.2019 08:00

Для местного населения самопровозглашенных, террористических псевдореспублик, а в данном случае речь пойдет о «ДНР», террористы незаконных вооруженных формирований не являются «защитниками». На самом деле, гражданские негативно относятся к «ополченцам», о чем информирует replyua.net со ссылкой на признание российского наемника Александра Жучковского.



Так, в своем телеграм-канале Жучковский пожаловался на то, что жители Донецка не уважают террористов «ДНР». Он отметил, что в оккупированном Донецке произошла весьма печальная история, где в огромнейшей очереди за паспортами РФ жители города не пропустили наемника-инвалида без ноги. Последний несколько часов простоял без толку и, в итоге устав, развернулся и ушел, посыпая гражданских прокленами. Жучковский добавил: «Там бабуши в очереди стояли, которым вообще по**й! А парень постоял немного, а потом ушел, матерясь. Не тех защищал».