На КПП Донбасса изъяли крупную партию лекарств

13.07.2019 21:40

Мужчина купил лекарства в Мариуполе и собирался доставить в Донецк. Именно там препараты закупали у него оптом.

В районе проведения операции Объединенных сил пограничники задержали мужчину, который пытался перевезти партию лекарств для сепаратистов, примерной стоимостью 800 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в субботу, 13 июля.

Отмечается, что 47-летний мужчина пытался перевезти лекарства на неподконтрольную территорию через пункт пропуска Новотроицкое. При проверке пограничники заметили ящики с лекарствами. Мужчина рассказал, что закупил их в Мариуполе и собирался доставить в Донецк. Именно там лекарства закупали у него оптом.

Сейчас проверяется информация о том, что этот курьер поставлял медицинские препараты в госпитали сепаратистов.

В штабе отметили, что перевозить лекарства для личного пользования на временно оккупированную территорию не запрещается. Однако в этом случае партию изъяли.

Источник : https://korrespondent.net