Главная / Новости / Донецкая область / Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин
Последние новости раздела
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин10:20
- Возможно, «миномет с кривым дулом»: в центре Ясиноватой разорвался снаряд08:18
- «ДНР» наизнанку: население ОРДО ненавидит наемников, а местные «власти» просто «дебилы» - боевик08:00
- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО19:26
- «Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома18:36
- Бойцы "Азова" сбили российский БПЛА на Светлодарской дуге, "ослепив" оккупантов РФ. ВИДЕО17:08
- Связь Vodafone в Донецке будет стабилизирована: оператор передал оборудование16:43
Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин
13.07.2019 10:20
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В общем через КПВВ последовало 48,4 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10 680 человек и 1290 транспортных средств;
«Марьинка» — 10 400 человек и 1695 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9050 человек и 1390 транспортных средств;
«Гнутово» — 5365 человек и 1155 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12 885 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/40;
«Марьинка» — 0/60;
«Новотроицкое» — 50/20;
«Гнутово» — 20/30.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, КПВВ, ООС
Читайте также:
- Стало известно сколько человек задержали и не пропустили на КПВВ
- Ситуация на блокпостах Донбасса - информация от "Донбасс SOS", пограничников и проезжающих
- Ситуация на блокпостах: Сложная ситуация на «Каргиле» и в Горловке. Сотни машин, гололед
- В зоне проведения ООС переоборудовали четыре блокпоста
- Ситуация на блокпостах: очереди, на донецком направлении традиционное скопление машин, но движение есть
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин10:20
- Возможно, «миномет с кривым дулом»: в центре Ясиноватой разорвался снаряд08:18
- «ДНР» наизнанку: население ОРДО ненавидит наемников, а местные «власти» просто «дебилы» - боевик08:00
- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО19:26
- «Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома18:36
- Бойцы "Азова" сбили российский БПЛА на Светлодарской дуге, "ослепив" оккупантов РФ. ВИДЕО17:08
- Связь Vodafone в Донецке будет стабилизирована: оператор передал оборудование16:43
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин10:20
- Укрзализныця угодила в новый скандал10:00
- Супрун: в Украине врачи не будут исполнять закон о химической кастрации09:39
- Массовое отравление в оздоровительном лагере в Одесской области. Количество пострадавших увеличилось до 52 09:20
- Украинский моряк погиб недалеко от Шри-Ланки09:01
- "Это будет чудо": известный политолог сделал неожиданный прогноз по рейтингу партий за неделю до выборов в ВР 08:40
- Возможно, «миномет с кривым дулом»: в центре Ясиноватой разорвался снаряд08:18
- «ДНР» наизнанку: население ОРДО ненавидит наемников, а местные «власти» просто «дебилы» - боевик08:00
- Зубко рассказал, на сколько районов хотят поделить Украину07:42
- Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав07:20
- Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав07:20
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- Когда появится реальный переговорный формат по Донбассу16:10
- Продукты, которые можно есть перед сном22:12
- Суп может быть вреден для здоровья19:15
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле20:12
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией