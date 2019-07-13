Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин

13.07.2019 10:20

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 48,4 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 680 человек и 1290 транспортных средств;

«Марьинка» — 10 400 человек и 1695 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9050 человек и 1390 транспортных средств;

«Гнутово» — 5365 человек и 1155 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12 885 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/40;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 50/20;

«Гнутово» — 20/30.

Источник : https://donpress.com