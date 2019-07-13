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Архив - Донецкая область

Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин

13.07.2019 10:20
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Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 48,4 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 680 человек и 1290 транспортных средств;

«Марьинка» — 10 400 человек и 1695 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9050 человек и 1390 транспортных средств;

«Гнутово» — 5365 человек и 1155 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12 885 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/40;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 50/20;

«Гнутово» — 20/30.

Источник : https://donpress.com 

 

 



Теги: Донбасс, блокпост, КПВВ, ООС
 
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