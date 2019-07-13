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Ситуация на КПП ОРДО: «На Каргиле — Армагеддон, в Еленовке и на Октябре огромные очереди»
Сегодня утром на подконтрольных НВФ «ДНР» блокпостах Донецкой области, зафиксированы большие очереди на всех направлениях. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.
Так на Бахмутском направлении собрались большие очереди в сторону Бахмута, при этом в сторону неподконтрольной Украине Горловке проезд свободный:
«Из Никитовки машин очень много, за старый паспортный, людей половина сетки.
Из Артемовска свободно.
Всем удачного проезда!»
«Горловка Днр в Украину. До знака 70 перед полицией, и впритык к плитам перед паспортным. На 6:02»
«Много машин на выезд из днр»
При этом на Марьинском направлении на КПП Каргил много машин, а движение транспорта слабое:
«10−30 Каргил машины в начале моста, движение слабое»
«Каргил в Украину Армагедон, льгота заезд на мост, общая на середине моста»
«Итог поездки сегодня через Каргил. Выехали в 6.15 автобусом с Южного. В 10.00 были на автостанции в Курахово»
По словам очевидцев, на КПП «Еленовка», на Мариупольском направлении, также большие очереди с медленным пропуском, люди пишут, что проехать удалось только тем, кто ночевал на КПП:
«Еленовка 25 машина ночников в сторону Марика»;
«9−30 На Новотроицком в сторону Донецка около 15 машин, запускают потихоньку»;
«Родители в 7−20 встали в льготную в сторону Мариуполя 42-ми. 10−30 дозвонились, были 32-ми. 10 машин из льготной за 3 часа. Основная на 5 машин больше пропустили. «
«Итог путешествия из Алчевска в Мариуполь: 28 часов!!! Те кто вчера были 5 на еленовке, также как и мы не проехали, не все, но некоторые, оставили ночевать даже льготу (не зайцев) а именно с детьми грудными.
Вывод: проще приехать вечером перед закрытием,
переночевать в машине и сутра стопудово проехать, чем мариноваться целый день с неопределенным результатом.
З. Ы. На 5.30 сегодня было уже около 180+ машин основной +30 льготы +30 суперльготы +15 тех кого завернули и те караулили чтоб втиснуться в основу».
«Еленовка Очередь на 3 туалете где-то 120, льгота 25 машин»
На Мариупольском направлении в Гнутово огромная общая очередь, движение очень медленное:
«Такого еще не было, машин 200+ на Октябре»
«На Октябре полная задница, общая далеко в селе, льгота на камышах, люди перекрыли заезд занимателям очередей, движение очень медленное»
«На Октябре очень много машин, стоим в селе, приехали в 5 утра»
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, армагеддон, Еленовка, КПВВ, ОРДО
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