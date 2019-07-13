Ситуация на КПП ОРДО: «На Каргиле — Армагеддон, в Еленовке и на Октябре огромные очереди»

13.07.2019 13:20

Сегодня утром на подконтрольных НВФ «ДНР» блокпостах Донецкой области, зафиксированы большие очереди на всех направлениях. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Так на Бахмутском направлении собрались большие очереди в сторону Бахмута, при этом в сторону неподконтрольной Украине Горловке проезд свободный:

«Из Никитовки машин очень много, за старый паспортный, людей половина сетки.

Из Артемовска свободно.

Всем удачного проезда!» «Горловка Днр в Украину. До знака 70 перед полицией, и впритык к плитам перед паспортным. На 6:02» «Много машин на выезд из днр»

При этом на Марьинском направлении на КПП Каргил много машин, а движение транспорта слабое:

«10−30 Каргил машины в начале моста, движение слабое» «Каргил в Украину Армагедон, льгота заезд на мост, общая на середине моста» «Итог поездки сегодня через Каргил. Выехали в 6.15 автобусом с Южного. В 10.00 были на автостанции в Курахово»

По словам очевидцев, на КПП «Еленовка», на Мариупольском направлении, также большие очереди с медленным пропуском, люди пишут, что проехать удалось только тем, кто ночевал на КПП:

«Еленовка 25 машина ночников в сторону Марика»; «9−30 На Новотроицком в сторону Донецка около 15 машин, запускают потихоньку»; «Родители в 7−20 встали в льготную в сторону Мариуполя 42-ми. 10−30 дозвонились, были 32-ми. 10 машин из льготной за 3 часа. Основная на 5 машин больше пропустили. « «Итог путешествия из Алчевска в Мариуполь: 28 часов!!! Те кто вчера были 5 на еленовке, также как и мы не проехали, не все, но некоторые, оставили ночевать даже льготу (не зайцев) а именно с детьми грудными.

Вывод: проще приехать вечером перед закрытием,

переночевать в машине и сутра стопудово проехать, чем мариноваться целый день с неопределенным результатом.

З. Ы. На 5.30 сегодня было уже около 180+ машин основной +30 льготы +30 суперльготы +15 тех кого завернули и те караулили чтоб втиснуться в основу». «Еленовка Очередь на 3 туалете где-то 120, льгота 25 машин»

На Мариупольском направлении в Гнутово огромная общая очередь, движение очень медленное:

«Такого еще не было, машин 200+ на Октябре»