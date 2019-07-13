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В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи
В "министерстве связи ДНР" сообщили, что договоренность о передаче мобильным оператором "Vodafone Украина" оборудования для повышения качества связи на не подконтрольной Украине территории была достигнута на переговорах в Минске.
Мобильный оператор "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. Об этом 12 июля сообщило местное агентство ДАН со ссылкой на "министерство связи ДНР".
"На переговорах экономической подгруппы в Минске удалось достичь договоренностей о том, чтобы украинская мобильная компания Vodafone предоставила оборудование для стабилизации работы оператора в "ДНР". Сегодня в Донецк уже завезли запчасти и оборудование, которое позволит сделать частичный ремонт узлов связи и базовых станций", – отметили в ведомстве.
Агентство напоминает, что проблемы со связью на оккупированной территории начались зимой 2017 года. Тогда сигнал украинского мобильного оператора отсутствовал в подконтрольном боевикам "ДНР" регионе около четырех месяцев. Связь была восстановлена в апреле 2018 года. С тех пор "Vodafone Украина" работает с перебоями.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Источник : https://gordonua.com
Теги: Донецк, оборудование, связь, ДНР, Минские соглашения
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