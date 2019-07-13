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В Донецке горела многоэтажка: четверо пострадавших
13.07.2019 14:00
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали во время пожара в Кировском районе неподконтрольного Украине Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР».
Отмечается, что на улица Петровского, 119 Б 12 июля произошел пожар в трехкомнатной квартире на девятом этаже. В результате пострадало четыре человека: женщины 1977 и 1974 годов рождения и девочки 2014 и 2015 годов рождении.
Отмечается, что пострадавшие в госпитализации не нуждались. Причина пожара устанавливается.
Источник : https://donpress.
Теги: Донецк, Донбасс, пострадавшие, многоэтажка
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