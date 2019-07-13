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Архив - Донецкая область

В Донецке горела многоэтажка: четверо пострадавших

13.07.2019 14:00
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В Донецке горела многоэтажка: четверо пострадавших

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали во время пожара в Кировском районе неподконтрольного Украине Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР».

Отмечается, что на улица Петровского, 119 Б 12 июля произошел пожар в трехкомнатной квартире на девятом этаже. В результате пострадало четыре человека: женщины 1977 и 1974 годов рождения и девочки 2014 и 2015 годов рождении.

Отмечается, что пострадавшие в госпитализации не нуждались. Причина пожара устанавливается.

Источник : https://donpress. 



Теги: Донецк, Донбасс, пострадавшие, многоэтажка
 
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