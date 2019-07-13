В Донецке горела многоэтажка: четверо пострадавших

13.07.2019 14:00

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали во время пожара в Кировском районе неподконтрольного Украине Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР».

Отмечается, что на улица Петровского, 119 Б 12 июля произошел пожар в трехкомнатной квартире на девятом этаже. В результате пострадало четыре человека: женщины 1977 и 1974 годов рождения и девочки 2014 и 2015 годов рождении.

Отмечается, что пострадавшие в госпитализации не нуждались. Причина пожара устанавливается.

Источник : https://donpress.