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В Донецкой области закрыли две АЗС

13.07.2019 16:20
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В Донецкой области закрыли две АЗС

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории Донецкой области установлено два факта осуществления реализации горюче-смазочных материалов на АЗС в г. Северск и АЗС «Пегас» в г. Дружковка без лицензии на осуществление такого вида деятельности. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято около 81 тыс. литров горючего, а также 8 резервуаров и 4 топливно-раздаточные колонки.

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составила 4 млн. 932 тыс. грн.

В отношении лиц, осуществлявших незаконную деятельность, составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Источник : https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, топливо, лицензия, материал, ООС
 
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