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Архив - Донецкая область

Возможно, «миномет с кривым дулом»: в центре Ясиноватой разорвался снаряд

13.07.2019 08:18
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В центре Ясиноватой (Донецкая область) вечером 12 июля разорвался снаряд. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что снаряд попал в крыльцо пустующего 4-этажного здания райисполкома. В результате в доме разрушено остекление. К счастью, обошлось без жертв.

В то же время, пользователи соцсети считают, что это мог быть неудачный исходящий выстрел.

«Увесистый одиночный плюс в пустующее здание райисполкома. Хлопок был похож больше на минус, чем на плюс»,

«Або „ульот“, якщо мина в стволі грохнула … Поодинокий в центрі міста — дуже підозріло …»,

«Мабуть о*ки миномет там поставили, выдали минус, а миномет был з кривим дулом. Следы тщательно позамели».

По словам горожан, место происшествия сейчас оцеплено представителями группировки «ДНР».



Теги: Донбасс, Ясиноватая, центр, миномет
 
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