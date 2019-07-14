Последние новости раздела
- Донбасс спасли от почти 250 взрывных опасностей07:40
- «Бойцы ВСУ закапывают нас в землю. Потери выросли в 4 раза», - Гиркин признал капитуляцию «ЛДНР»07:21
- На КПП Донбасса изъяли крупную партию лекарств21:40
- В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи 18:02
- В Донецкой области закрыли две АЗС16:20
- В Донецке горела многоэтажка: четверо пострадавших14:00
- Ситуация на КПП ОРДО: «На Каргиле — Армагеддон, в Еленовке и на Октябре огромные очереди»13:20
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин10:20
- Возможно, «миномет с кривым дулом»: в центре Ясиноватой разорвался снаряд08:18
- «ДНР» наизнанку: население ОРДО ненавидит наемников, а местные «власти» просто «дебилы» - боевик08:00
Донбасс спасли от почти 250 взрывных опасностей
14.07.2019 07:40
Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил в течение недели 74 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий на Донбассе.
Было обследовано 82 га территории, изъято и уничтожено 247 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 3814 раз, обследовано 5360 га территории и16,29 га акватории, изъято и уничтожено 21 369 взрывоопасных предметов.
Источник : http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, опасность, территория, разминирование
Читайте также:
- Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Важные факты о курении, которые мало кто знает
- Разборки в "ЛНР": ДНРовцы выразили "обеспокоенность событиями в братской республике"
- В ДНР наметили следующих, кто слетит вслед за Пургиным
- Это наша территория и наши люди - политик и журналист об оккупированном Донбассе
- Донбасс спасли от почти 250 взрывных опасностей07:40
- «Бойцы ВСУ закапывают нас в землю. Потери выросли в 4 раза», - Гиркин признал капитуляцию «ЛДНР»07:21
- На КПП Донбасса изъяли крупную партию лекарств21:40
- В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи 18:02
- В Донецкой области закрыли две АЗС16:20
- В Донецке горела многоэтажка: четверо пострадавших14:00
- Ситуация на КПП ОРДО: «На Каргиле — Армагеддон, в Еленовке и на Октябре огромные очереди»13:20
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин10:20
- Возможно, «миномет с кривым дулом»: в центре Ясиноватой разорвался снаряд08:18
- «ДНР» наизнанку: население ОРДО ненавидит наемников, а местные «власти» просто «дебилы» - боевик08:00
- Донбасс спасли от почти 250 взрывных опасностей07:40
- «Бойцы ВСУ закапывают нас в землю. Потери выросли в 4 раза», - Гиркин признал капитуляцию «ЛДНР»07:21
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:07:00
- Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака22:44
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества22:19
- В Карпатах выпал летний снег: опубликовано видео22:00
- На КПП Донбасса изъяли крупную партию лекарств21:40
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать21:20
- Ученые рассказали, какой будет погода в крупных городах мира через 30 лет21:00
- Разумков: Единственным государственным языком является украинский20:38
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз16:00
- Немцы стали существенно меньше пить пива12:00
- Раскрыты самые громкие интим-скандалы в Раде: кто, кого и как11:24
- Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав07:20
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- Когда появится реальный переговорный формат по Донбассу16:10
- Продукты, которые можно есть перед сном22:12
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев, находка потрясла научный мир
- Зеленский и Путин договорились: первые подробности исторического разговора