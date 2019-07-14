Донбасс спасли от почти 250 взрывных опасностей

14.07.2019 07:40

Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил в течение недели 74 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий на Донбассе.

Было обследовано 82 га территории, изъято и уничтожено 247 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 3814 раз, обследовано 5360 га территории и16,29 га акватории, изъято и уничтожено 21 369 взрывоопасных предметов.

Источник : http://avdeevka.city