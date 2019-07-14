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Архив - Донецкая область

Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев

14.07.2019 16:00
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В Донецкой области по состоянию на 11 июля официально зарегистрировано 489 174 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 11.07.2019 на территории Донецкой области учтено 412 101 семья и 488 174 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 105 644;
  • дети – 63 065;
  • лица с инвалидностью – 17 268;
  • пенсионеры – 303 197.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 552 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 51 115;
  • Краматорск – 47 797;
  • Славянск – 38 582;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 756;
  • Константиновка – 22 882;
  • Марьинский район – 19 994;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 294;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 888;
  • Селидово – 15 742.
  • Источник : https://dnews.dn.ua 


Теги: Донбасс, территория, переселенцы
 
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