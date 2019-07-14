Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев

14.07.2019 16:00

В Донецкой области по состоянию на 11 июля официально зарегистрировано 489 174 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 11.07.2019 на территории Донецкой области учтено 412 101 семья и 488 174 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 105 644;

дети – 63 065;

лица с инвалидностью – 17 268;

пенсионеры – 303 197.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 552 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают: