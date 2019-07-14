Ситуация на КПВВ: Каргил — много автомобилей, Горловка — очередь формируется наплывами

14.07.2019 16:20

Сегодня, 14 июля, на всех КПП, подконтрольных «ДНР», наблюдаются очереди. Самые загруженные блокпосты — «Горловка» и «Александровка» (Каргил). Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

На КПП «ДНР» в Горловке на Бахмутском направлении на выезд очередь формируется наплывами. По словам очевидцев, более-менее активный пропуск начинается после большого скопления авто и людей. На въезд с территории, подконтрольной Украине, свободно:

«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09.40 на пункте пропуска 160 автомобилей, 11 автобусов и микроавтобусов, до 110 человек пешей очереди», «10:08. Из Горловки на Бахмут, час назад пеших полсетки, довольно быстро на три (три, Карл!) окна. Машин на знаке 70 за полицией», «10:09. Родители стоят на блокпосту „ДНР“ в сторону Украины, почему-то никого не пускают на машинах. И очередь не такая большая, но стоят уже давно и ни одна машина не проехала», «…вот потому что очередь не такая большая, потому и движения нет…»,

«12:11. В сторону Донецка на укр — сразу на проверку, на „ДНР“ — 40 машин, движение слабое»,

«13:55. На паспортном „днр“ в Украину 80 авто, пеших 300−350».

На Марьинском направлении, на КПП «ДНР» «Александровка» (Каригл)на выезд — основная из авто на середине моста, около 200 единиц, льготная — приблизительно вполовину меньше. На въезд со стороны подконтрольной территории — около 40 машин:

«7:15. Каргил, основная далеко на мосту. Почти до съезда на ХБК. На знаке Донойл», «10:19. Каргил, сейчас из Донецка очередь на верху моста (около 200 машин). Льготная — в половину меньше, запускают по 6 машин (3+3)», «11:19. Каргил в Украину основная на мосту, льготы — половина. Каргил в Донецк машин 40», «13:22. Каргил на Украину — общая на СЕРЕДИНЕ моста!!!»

КПП «Еленовка», на Мариупольском направлении, на выезд: очередь из машин — «за поворот», на украинском КПВВ в обе стороны — очередей нет. По словам проезжающих, большое количество машин оставалось на ночь. Людям приходится искать пристанище в ближайших населенных пунктах, так как оставаться на блокпосту запрещено: «Ночуют по дворам на своих машинах, не бесплатно, разумеется». Сообщают, что стоимость «услуги» — 200 рублей.

«Еленовка на Донецк только начали подъезжать… на 6−30 было машин 5», «07:00. Еленовка на Мариуполь за поворот, льготы машин 30, еще пускают на реверс по 10 авто. Начали работать с 5−30. «„Новотроицкое“ на Донецк по состоянию на 07:30 10 машин, в сторону Марика 20, 0 пеших», «На Еленовке в 08:10 около 20 машин на Донецк, до поворота на Марик, 0 пеших. Я прошел пешим все посты ровно за час, при этом 40 минут сидел в автобусе на „Новотроицком“», «На 13.50 кпп „Новотроицкое“ Украина нет авто и людей — как в „ДНР“ так и на Мариуполь».

Мариупольское направление, в сторону Гнутово, по состоянию на 11 утра — очередь из авто около 70 единиц, движение очень плохое: