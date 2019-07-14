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Спасатели помогли более 800 мирным гражданам при пересечении донбасской линии разграничения
В течение недели спасатели Донетчины и Луганщины продолжали оказывать помощь в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения.
В пяти КПВВ («Марьинка», «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое», «Станица Луганская») была оказана медицинская и психологическая помощь 817 лицам.
Напомним, что в ООН призвали упростить пересечение КПВВ и выплату пенсий жителям Донбасса и переселенцам. Комментируя сложности пересечения донбасской линии разграничения, аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина заявила, что украинским властям необходимо изменить правила перемещения товаров через КПВВ. Правозащитники с начала конфликта на Востоке пытаются привлечь внимание к необходимости системного пересмотра подхода к функционированию КПВВ.
Кроме того, личным составом ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов, пострадавших от обострелов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Лебединское и Бердянское. За неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения АТО-ООС восстановлено 390 жилых домов.
Источник : http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, спасатели, линия разграничения, мирные граждане
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