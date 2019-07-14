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У боевиков «ЛДНР» забирают паспорта Украины
14.07.2019 15:00
Сепаратисты мысленно простились с паспортами с трезубцем.
Чтобы лишить боевиков т.наз. «1-го и 2-го армейских корпусов армии «Л/ДНР» возможности уйти на подконтрольную Украине территорию, оккупационное командование в принудительном порядке изымает у них паспорта граждан Украины, которые якобы закладываются на сберегание в «секретной части».
Об этом координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщает на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По данным военного эксперта, значительное количество «военнослужащих» оккупационных формирований из числа местных коллаборантов уверено в том, что эти паспорта они уже не увидят (якобы они будут уничтожены командованием).
Теги: Украина, паспорт, ДНР, ЛНР, боевики
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