У боевиков «ЛДНР» забирают паспорта Украины

14.07.2019 15:00

Сепаратисты мысленно простились с паспортами с трезубцем.

Чтобы лишить боевиков т.наз. «1-го и 2-го армейских корпусов армии «Л/ДНР» возможности уйти на подконтрольную Украине территорию, оккупационное командование в принудительном порядке изымает у них паспорта граждан Украины, которые якобы закладываются на сберегание в «секретной части».

Об этом координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщает на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По данным военного эксперта, значительное количество «военнослужащих» оккупационных формирований из числа местных коллаборантов уверено в том, что эти паспорта они уже не увидят (якобы они будут уничтожены командованием).