В поисках мира для Донбасса: эксперты дали прогнозы

14.07.2019 21:38

После смены власти в Украине появились надежды на то, что «замороженный» конфликт на Донбассе удастся разрешить. Определенные подвижки в переговорах уже есть. Как и главный вопрос: каким должен быть мирный план для Донбасса, чтобы всё получилось.

Вот лишь некоторые наиболее заметные подвижки:

- президент Владимир Зеленский обновил украинское представительство в Трехсторонней контактной группе, вернув туда экс-президента Леонида Кучму (тот уверяет, что получил новую «дорожную карту» от президента Украины, которая поможет вернуть мир в Донецкую и Луганскую области);

- в конце июня произошло разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, которое не могли произвести с 2016 года;

- сам новый президент Украины, а также его окружение, озвучили идеи по снятию экономической блокады с Донбасса, статусу русского языка на Донбассе, упрощению пересечения линии разграничения и получения пенсий переселенцами, важности «разморозки» переговорного процесса;

- 11 июля впервые состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина (поднималась тема Донбасса);

- 12 июля состоялась встреча экспертов лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция), на которой очертили варианты продолжения переговоров.

Аналитик Олег Пономарь уверен, что мы имеем дело с воплощением в жизнь плана Помпео-Лаврова (главы внешнеполитических ведомств США и РФ), суть которого - урегулирование ситуации на востоке Украины в рамках минских соглашений. По его словам Пономаря, суть плана Помпео-Лаврова, скорее всего, будет ближе к российскому видению разрешения конфликта, чем к украинском:

- участие в переговорах представителей ОРДЛО (хоть в какой-то форме);

- параллельное выполнение блоков безопасности (прекращение обстрелов, вывод российских войск с Донбасса, передача границы Украине) и политического блока (амнистия, местные выборы);

- возможный ввод на Донбассе миротворцев ООН (вопрос лишь – на линию разграничения, на что согласна Москва, или на всю территорию, включая границу, чего хочет Киев).

Сайт Donbass.live попросил экспертов прокомментировать перспективы мирных переговоров по Донбасс. Предлагаем эти мнения вашему вниманию.

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков:

- Точкой отчета переговоров станет полное и безоговорочное прекращения огня, а также обмен пленными «всех на всех». В экономической подгруппе поднимался вопрос, связанный с приграничной торговлей малого и среднего бизнеса. Чтобы люди спокойно могли перевозить через КПВВ неограниченное количество товара. По опыту миротворческих операций ООН – сначала идет прекращения огня, потом приграничная торговля. Методология правильная, позволяющая расширить бесконфликтную зону. Со временем будет, думаю, решен и вопрос возврата предприятий. Но начинать надо с малого.

Нужно понимать, что переговоры это - взаимный компромисс, где у каждой из сторон выработаны определенные «красные линии». Главное – проводить переговоры без лишней помпы, спокойно-обстоятельно, на уровне экспертов. И не давать заполитизировать процесс, чего сейчас хотят многие.

Политический эксперт Тарас Загородний:

- Последние такие прямые переговоры произошли в феврале-2015, когда был подписан так называемые «Минск-2». Де факто - договор о перемирии. Вскоре после этого горячая война перешла в тлеющий конфликт. Теперь же нам нужен условный мирный договор. Исходя из логики, что РФ и Запад заинтересованы в снятии санкций с России, шансы на разрешение конфликта есть. И тут не так важно, в каком формате будут вестись переговоры («нормандская четверка», «Будапештский формат» или «Будапешт+»), как их исход и воплощение соглашений в жизнь. Потому как Минские соглашения так и не были реализованы.

На данный момент позиция России не изменилась: в Украине – «гражданский конфликт», «настамнет», «ведите прямые переговоры между Киевом и Донецком с Луганском», «забудьте о Крыме». Думаю, руководство Украины на это не пойдет, если не хочет внутренней дестабилизации страны. Не вижу пока иной возможности урегулирования конфликта, кроме как ввод миротворцев ООН на границу с предварительным выводом российских «ихтамнетных» войск. Без этого все разговоры о прекращении огня останутся разговорами. Также я считают логичным введение временно международной администрации на освобожденные территории. Что касается того же закона об амнистии, то он у нас фактически действует, благодаря программе СБУ «Вернись домой». Все, кто не принимал непосредственного участия в военных действиях против украинской армии, могут рассчитывать на прощение. Тотальной же амнистии, понятно, не будет.

Аналитик Александр Кочетков:

- Мирный план новой власти должен принципиально отличаться от того, что пыталась реализовать предыдущая: он должен выполняться. Обеими сторонами. Сейчас для этого есть исходные условия. Владимир Зеленский искренне хочет мира на Донбассе. Владимир Путин жаждет снятия санкций с РФ, достаточно посмотреть, как россияне рвались обратно в ПАСЕ, хотя эта европейская ассамблея по сути ничего важного не решает.

Но начаться всё должно с перемирия и прекращения огня. Настоящего длительного прекращения огня с обеих сторон.

Как ни парадоксально, реализовать длительное прекращение огня не способны одни военные. Необходимо общественное движение в поддержку мирного урегулирования и прекращения огня как первого шага на пути к миру, не противоречащему суверенитету и независимости Украины. Движение, способное авторитетно обратиться к мировому сообществу, главам государств, от которых зависит достижение мира на Донбассе. По моему убеждению, наиболее готовы к этой миссии воины интернационалисты, которых много по обе стороны фронта, и которые сохранили между собой элементы доверия, без которых мир не достижимым.

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов:

- Чтобы мирный план действительно сработал, нужно вывести с территории Донбасса российские вооруженные силы (которых там как бы нет) и наемников, а также перекрыть приток российской военной помощи в «Л-ДНР». То есть - вернуть под контроль границу. Фактически это т.н. условия безопасности, которым предшествует прекращение огня и обмен удерживаемыми гражданами.

Потом уже идет политическая часть: с амнистией и прочими уступками со стороны официального Киева. Взаимные уступки будут обсуждаться, когда начнется хоть какой-то процесс урегулирования ситуации. Пока мы видим только разговоры… Я сторонник того, чтобы после реализации параметров безопасности были введены миротворцы ООН российско-украинскую границу. Вот тогда действительно появится возможность для политического урегулирования ситуации.

Ранее Киев ранее достаточно успешно оппонировал давлению со стороны РФ, которая продвигала свой вариант урегулирования ситуации. Сейчас, по-хорошему, козырей в руках украинских властей еще больше, чем ранее. Тут и финишная прямая дела об уничтожении «Боинга» в небе над Донетчиной в июле 2014-го (где всё более явно просматривается российский след). И начавшаяся в «Л-ДНР» российская паспортизация, чем РФ фактически признала себя участницей конфликта.

И хоть есть попытки ряда европейских лидеров поскорее сбросить с себя эту проблему, сняв с РФ санкции, у Украины хватает аргументов, чтобы отстаивать свои позиции. Другое дело, хватил ли у команды нового президента политической воли, чтобы «вырулить» ситуацию не в ущерб национальным интересам.

Источник : http://avdeevka.