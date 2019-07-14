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В сети опубликовали видео удара украинского снайпера по НВФ: трое погибших, один ранен
14.07.2019 11:37
В сети опубликовано видео точного удара ВСУ по членам НВФ, обстреливающим позиции украинских военных.
На видео видно, что защитникам Украины понадобился всего один выстрел, чтобы попасть точно в цель. Отмечается, что четверо членов НВФ бежали через позиции, в надежде спастись, однако, украинские снайперы нанесли точный удар по противнику. Как отмечается в комментариях к видео, трое членов НВФ погибли, а один получил тяжелые травмы.
Информации том, в каком месте фронта это произошло, на данный момент нет.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, сеть, погибший, снайпер, УДАР
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