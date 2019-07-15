Главари ОРДО упростили пересечение границы «республики» для получения паспортов РФ

15.07.2019 14:19

Так называемое «правительство ДНР» утвердило упрощенный порядок перемещения документов, жителей ОРДО через границу с Россией в пунктах пропуска «Успенка — Матвеев Курган», «Мариновка — Куйбышево» для получения российского паспорта. Об этом сказано в так называемом «постановлении правительства ДНР».

Представители ОРДО отметили: