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Главари ОРДО упростили пересечение границы «республики» для получения паспортов РФ
Так называемое «правительство ДНР» утвердило упрощенный порядок перемещения документов, жителей ОРДО через границу с Россией в пунктах пропуска «Успенка — Матвеев Курган», «Мариновка — Куйбышево» для получения российского паспорта. Об этом сказано в так называемом «постановлении правительства ДНР».
Представители ОРДО отметили:
«С целью обеспечения организованного вывоза документов, поданных «гражданами ДНР» для получения паспорта гражданина РФ, а также централизованной доставки «граждан ДНР» на территорию РФ для получения паспорта гражданина РФ, Правительство ДНР постановило утвердить «Упрощенный Порядок перемещения документов, граждан и транспортных средств через государственную границу ДНР с РФ в пунктах пропуска «Успенка — Матвеев Курган», «Мариновка — Куйбышево» для получения паспорта гражданина РФ».
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, граница, паспорт, глава, ОРДО
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