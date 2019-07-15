КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили

15.07.2019 14:00

Сообщение о минировании контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области не подтвердилось, рассказали в Министерстве внутренних дел.

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области возобновил работу после проверки на наличие взрывоопасных предметов. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.



В ведомстве напомнили, что сообщение о минировании поступило непосредственно перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда.



Людей эвакуировали. В результате проверки взрывоопасных предметов на КПВВ не обнаружили.



Сейчас все пункты пропуска работают в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

Источник : https://gordonua.com