На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по минированной территории – штаб ООС

15.07.2019 09:20

Оккупанты хотели, чтобы житель Донецка прошел по минированной ими же местности в сторону позиций украинских военных с целью выявления системы огневых позиций на украинских опорных пунктах, сообщили в штабе операции Объединенных сил.



13 июля на Донбассе боевики заставили жителя Донецка идти по заминированной оккупантами территории. Об этом 14 июля сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.



"Вечером гражданин Украины, житель города Донецка 1949 года рождения, после запугивания российскими оккупантами и, выполняя их указания, был отправлен по минированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников с целью выявления системы огневых позиций на наших опорных пунктах", – рассказали в пресс-центре.



Отмечается, что мужчина не пострадал и в настоящее время допущен к подконтрольным украинским военнослужащим позициям.



"Это очередное доказательство того, что боевики не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения", – подчеркнули в штабе.

Источник : https://gordonua.