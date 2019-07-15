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На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по минированной территории – штаб ООС
Оккупанты хотели, чтобы житель Донецка прошел по минированной ими же местности в сторону позиций украинских военных с целью выявления системы огневых позиций на украинских опорных пунктах, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
13 июля на Донбассе боевики заставили жителя Донецка идти по заминированной оккупантами территории. Об этом 14 июля сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"Вечером гражданин Украины, житель города Донецка 1949 года рождения, после запугивания российскими оккупантами и, выполняя их указания, был отправлен по минированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников с целью выявления системы огневых позиций на наших опорных пунктах", – рассказали в пресс-центре.
Отмечается, что мужчина не пострадал и в настоящее время допущен к подконтрольным украинским военнослужащим позициям.
"Это очередное доказательство того, что боевики не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения", – подчеркнули в штабе.
Источник : https://gordonua.
Теги: Донбасс, территория, штаб, боевики, минирование, ООС
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