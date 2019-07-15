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Переселенцам: Ответы на 12 вопросов о голосовании на выборах в ВРУ

15.07.2019 09:01
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Переселенцам: Ответы на 12 вопросов о голосовании на выборах в ВРУ

Специалисты Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») подготовили ответы на 12 вопросов переселенцев о голосовании на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, которые запланированы на 21 июля. Об этом сообщается на сайте организации.

1. Все ли внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые изменили место голосования, получат только один избирательный бюллетень?

  • Нет, не все. Те избиратели, которые изменили место голосования в пределах своего избирательного округа, смогут избирать депутата в мажоритарном избирательном округе. Такие избиратели получат два избирательных бюллетеня.

  • 2. Могу ли я проголосовать, если у меня есть только паспорт в форме ID-карты без извлечения о месте регистрации?

    • Да, если вы включены в список избирателей.

    3. Какие документы являются основанием для получения избирательного бюллетеня и могут быть использованы на обычных и специальных избирательных участках?

    • Временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство Украины), паспорт гражданина Украины, военный билет (исключительно для военнослужащих срочной службы).

    4. Я хочу обратиться с административным иском об уточнении списка избирателей. Когда я должен это сделать?

    • Не позднее, чем за 2 дня до дня голосования.

    5. Какая сумма судебного сбора?

    • Исковое заявление об уточнении списка избирателей подается в административный суд без уплаты судебного сбора.

    6. Вносятся ли изменения в список избирателей в день голосования?

    • Да, в день голосования изменения в список избирателей вносятся, но исключительно на основании решения суда (ч.1 ст. 42 Закона о выборах НДУ).

    7. Когда я могу проверить себя в списках избирателей?

    • Со дня, следующего после получения членами участковой комиссии предварительных списков избирателей (не позднее 10 июля).

    8. Где будет находиться моя фамилия в списке избирателей?

    • В конце списка избирателей (не по адресу проживания).

    9. Какие документы нужны для временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса?

    • Только паспорт в форме книжечки или ID-карты. Никаких дополнительных документов не требуется.

    10. Можно ли повторно изменить место голосования на одних и тех же выборах?

    • Да. Сначала надо отменить свое заявление, обратившись в отдел Реестра, который выдал предыдущее удостоверение об изменении места голосования, а затем написать новое заявление в нужном отделе ведения Реестра избирателей.

    11. Куда подавать заявление, если ВПЛ в день голосования будет заграницей?

    • В отдел ведения Государственного реестра избирателей в Министерстве иностранных дел.

    12. Могу ли я подать заявление о временном изменении места голосования через онлайн-кабинет избирателя или по почте?

    • Нет, заявление об изменении места голосования подается лично.
    • Источник : https://dnews.dn. 


Теги: Донбасс, выборы, ВРУ, голосование, ответ, переселенцы
 
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