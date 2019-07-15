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Переселенцам: Ответы на 12 вопросов о голосовании на выборах в ВРУ
Специалисты Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») подготовили ответы на 12 вопросов переселенцев о голосовании на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, которые запланированы на 21 июля. Об этом сообщается на сайте организации.
1. Все ли внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые изменили место голосования, получат только один избирательный бюллетень?
- Нет, не все. Те избиратели, которые изменили место голосования в пределах своего избирательного округа, смогут избирать депутата в мажоритарном избирательном округе. Такие избиратели получат два избирательных бюллетеня.
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2. Могу ли я проголосовать, если у меня есть только паспорт в форме ID-карты без извлечения о месте регистрации?
- Да, если вы включены в список избирателей.
3. Какие документы являются основанием для получения избирательного бюллетеня и могут быть использованы на обычных и специальных избирательных участках?
- Временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство Украины), паспорт гражданина Украины, военный билет (исключительно для военнослужащих срочной службы).
4. Я хочу обратиться с административным иском об уточнении списка избирателей. Когда я должен это сделать?
- Не позднее, чем за 2 дня до дня голосования.
5. Какая сумма судебного сбора?
- Исковое заявление об уточнении списка избирателей подается в административный суд без уплаты судебного сбора.
6. Вносятся ли изменения в список избирателей в день голосования?
- Да, в день голосования изменения в список избирателей вносятся, но исключительно на основании решения суда (ч.1 ст. 42 Закона о выборах НДУ).
7. Когда я могу проверить себя в списках избирателей?
- Со дня, следующего после получения членами участковой комиссии предварительных списков избирателей (не позднее 10 июля).
8. Где будет находиться моя фамилия в списке избирателей?
- В конце списка избирателей (не по адресу проживания).
9. Какие документы нужны для временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса?
- Только паспорт в форме книжечки или ID-карты. Никаких дополнительных документов не требуется.
10. Можно ли повторно изменить место голосования на одних и тех же выборах?
- Да. Сначала надо отменить свое заявление, обратившись в отдел Реестра, который выдал предыдущее удостоверение об изменении места голосования, а затем написать новое заявление в нужном отделе ведения Реестра избирателей.
11. Куда подавать заявление, если ВПЛ в день голосования будет заграницей?
- В отдел ведения Государственного реестра избирателей в Министерстве иностранных дел.
12. Могу ли я подать заявление о временном изменении места голосования через онлайн-кабинет избирателя или по почте?
- Нет, заявление об изменении места голосования подается лично.
- Источник : https://dnews.dn.
Теги: Донбасс, выборы, ВРУ, голосование, ответ, переселенцы
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