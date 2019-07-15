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Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов
Сразу несколько населенных пунктов Донбасса оказались под плотным огнем террористов, которые работают с использованием орудий, запрещенных Минсиким процессом. Активные боевые действия наблюдаются вблизи Докучаевска. Перестрелка там продолжается уже несколько часов. Свидетели происходящего публикуют в социальных сетях видео происходящего.
Местное население Докучаевска весьма напугано, люди пишут о том, что таких ожесточенных обстрелов не припоминают с 2014 года. Также жители подчеркивают, что атаки охватили не только сам населенный пункт Докучаевск, но также и несколько близлежащих поселков. «Освободители» Донбасса применяют 12-миллиметровые минометы, БМП, а также 82-миллиметровые минометы. Кроме того, работает стрелковое оружие.
Жители в социальных сетях пишут: «На Ясном весело», «Беда и очень страшно», «Жестко, сильное рубилово, такого уже не было пять лет», «Второй час уже громыхает, уже не считаем взрывы», «Нам самим жутко, у детей истерика вообще».
Источник: https://replyua.
Теги: Донбасс, Докучаевск, взрыв, террорист, ДНР, ЛНР
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