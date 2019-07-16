- Украинские военные показали уничтожение новейшей техники России. ВИДЕО19:32
- Донецк уходит под воду: ситуация с затопленным ТЦ "Северный" намного хуже, чем предполагалось19:03
- Россия меняет тактику ведения боя на Донбассе - детали от разведки ВСУ17:46
- РосСМИ рассказали о нюансах выдачи загранпаспорта жителям ОРДЛО16:48
- В Докучаевске ранен мирный житель16:09
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол15:52
- В Харцызске обнаружены тела двух мужчин: причина смерти неизвестна15:10
- Боевики «ДНР» заставили пожилого мужчину пройти по минному полю14:52
- ВСУ разнесли все позиции и склады боевиков "ДНР" у Горловки: блестящая операция 53-й бригады14:31
- «Все переполнено, мест нет»: в ОРДО заявили о большом числе отдыхающих в Седово14:09
Через границу с РФ в районе н.п. Манич выехал грузовик в людьми на борту
С временно оккупированной территории Донецкой области через временно неконтролируемый участок границы с РФ в районе н.п. Манич, где нет пункта пропуска, выехал грузовой автомобиль с людьми на борту.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Ночью 12 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал, приблизительно в 1 км к востоку от н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал грузовик (с 2 людьми на борту), который двигался к северо-востоку по грунтовой и асфальтированной дорогам в направлении границы с Российской Федерацией, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения. В последствии этот же грузовик зафиксировали в поле примерно в 3,5 км к востоко-северо-востоку от Манича и примерно в 200 м к западу от границы».
Теги: Донбасс, люди, грузовик, граница, ОБСЕ, беспилотник, пункт пропуска, РФ
- Через КПП «Успенка» в РФ вывозятся неизвестные грузы в крытых грузовиках
- Через пункт пропуска Успенка в РФ вывозят неизвестные грузы в большой колонне грузовиков
- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ
- Через «Успенку» боевики «ДНР» вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках
- Через пункт пропуска «Изварино» в РФ выезжают грузовики с неизвестными грузами
- С территории Донецкой области через Успенку вывозятся неизвестные грузы
- В Лисичанске водоемы непригодны для купания20:01
- Украинские военные показали уничтожение новейшей техники России. ВИДЕО19:32
- Донецк уходит под воду: ситуация с затопленным ТЦ "Северный" намного хуже, чем предполагалось19:03
- На КПВВ «Станица Луганская» произошел серьезный инцидент18:08
- Россия меняет тактику ведения боя на Донбассе - детали от разведки ВСУ17:46
- РосСМИ рассказали о нюансах выдачи загранпаспорта жителям ОРДЛО16:48
- В Докучаевске ранен мирный житель16:09
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол15:52
- В Харцызске обнаружены тела двух мужчин: причина смерти неизвестна15:10
- Боевики «ДНР» заставили пожилого мужчину пройти по минному полю14:52
- Главный бездельник: какой знак Зодиака самый ленивый20:27
- В Лисичанске водоемы непригодны для купания20:01
- Украинские военные показали уничтожение новейшей техники России. ВИДЕО19:32
- Донецк уходит под воду: ситуация с затопленным ТЦ "Северный" намного хуже, чем предполагалось19:03
- Массовое отравление на Ровенщине: обед в кафе для 39 человек завершился в реанимации18:34
- На КПВВ «Станица Луганская» произошел серьезный инцидент18:08
- Россия меняет тактику ведения боя на Донбассе - детали от разведки ВСУ17:46
- Летающие "диски" и тела пришельцев: составлен план штурма Зоны-51, и будет очень жарко17:31
- В Украину фактически перестали ввозить автозапчасти: эксперт назвал причину17:10
- РосСМИ рассказали о нюансах выдачи загранпаспорта жителям ОРДЛО16:48
- Главный бездельник: какой знак Зодиака самый ленивый20:27
- Тарифы за голос: Как кандидат Рыбак скупает избирателей в Торецке15:33
- Гороскоп на 15-21 июля: кого ожидает горькое разочарование13:50
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
- Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака10:15
- Путин шантажирует Зеленского: «политики вынуждены считаться»09:09
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- В Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend
- "Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык