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Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» о проведения «переписи населения»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» о проведении «переписи населения» на временно оккупированных территориях Донецкой области.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ № 221» о проведении «переписи населения» временно оккупированных территорий Донецкой области. Дата «переписи» ещё не определена, но уже определен перечень вопросов, которые будут фиксироваться при проведении переписи. Так, будут выясняться пол, возраст, гражданство, национальная принадлежность, владение языками, образование, состояние в браке, количество детей, отношения с членами домохозяйства, место рождения, место жительства и (или) место пребывания, жилищные условия, источники средств к существованию, занятость, миграция.
«Перепись» будет проводиться либо путем поквартирного обхода, либо сбором информации «в специально предоставленных помещениях». Кроме того, повторные «переписи» Пушилин планирует проводить не реже одного раза в 10 лет.
Теги: Донбасс, Донецкая область, указ, перепись населения, ДНР, Пушилин
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