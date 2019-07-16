Главарь «ДНР» Пушилин провел заседание «правительства республики». ВИДЕО

16.07.2019 22:31

Главарь «ДНР» Денис Пушилин провел сегодня, 16 июля, заседание так называемого «правительства республики».

Об этом сообщили местные массмедиа, передает donpress.com.

Пушилин заявил, что сейчас «республика» находится на этапе развития, который якобы отвечает стремлению «народа Донбасса» интегрироваться в экономическую, социальную и культурную среду Российской Федерации.

По его словам, представители «власти» должны всячески способствовать сокращению дистанции с жителями ОРДО, и завоевывать доверие исключительно результатами ежедневного добросовестного труда.

«Считаю, что назрел момент, когда уровень доверия к власти должен являться главным показателем компетентности государственного чиновника. Никакие прежние заслуги не могут служить гарантией его пребывания в должности в том случае, если результат его деятельности не идет на благо народа», — обратился к присутствующим «глава».

Он добавил, что прошли времена, когда можно было списывать ошибки на отсутствие опыта и знаний. Отныне контроль состояния исполнительской дисциплины, по словам Пушилина, будет ужесточен.