- Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"07:29
- На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны15:01
- Главари ОРДО упростили пересечение границы «республики» для получения паспортов РФ14:19
- КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили 14:00
- Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов10:03
- Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании09:40
- На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по минированной территории – штаб ООС 09:20
- Переселенцам: Ответы на 12 вопросов о голосовании на выборах в ВРУ09:01
- Выпускники ОРДО получили дипломы российского образца08:39
- Многие жители неподконтрольного Донбасса чувствуют себя украинцами, – представитель ООН07:00
На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери
За прошлые сутки, 15 июля, на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.
Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"15 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, четыре обстрела из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия боевики устроили вблизи Водяного, там и произошло боестолкновение. Дважды у Широкино велся огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки российские наемники ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Еще два обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы на окраине Лебединского. Трижды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики стреляли в районе Павлополя, а вблизи Красногоровки велся огонь из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 4 раза. Возле Луганского боевики ударили из крупнокалиберного пулемета, у Новоалександровки – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Неподалеку Попасной велся огонь из миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета, а в районе Крымского – из стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 15 июля одного оккупанта уничтожено и один ранен", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- Обстановка на Донбассе накалена до предела: убит еще один воин ВСУ, у "Л/ДНР" минус 7 боевиков
- ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца
- Убит защитник Украины: двое российских наемников были ликвидированы мощным ответом ВСУ, трое ранены
- Боевики ударили из запрещенного "Минском" оружия, получили ответку ВСУ и потеряли восемь человек
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- На Луганщине идет борьба с нашествием саранчи07:48
- Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"07:29
- На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны15:01
- На КПВВ в Станице Луганской начал курсировать автобус14:30
- Главари ОРДО упростили пересечение границы «республики» для получения паспортов РФ14:19
- КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили 14:00
- Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов10:03
- Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании09:40
- На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по минированной территории – штаб ООС 09:20
- Переселенцам: Ответы на 12 вопросов о голосовании на выборах в ВРУ09:01
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Дождь, временами — солнце. Синоптики рассказали о погоде на сегодняшний день08:29
- На Луганщине идет борьба с нашествием саранчи07:48
- Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"07:29
- Вчерашний ливень в Киеве оказался самым сильным за все годы наблюдений 22:41
- ЦИК передал бюллетени на заграничные избирательные участки22:20
- Кандидатам в нардепы напомнили об украинском языке агитации с 16 июля22:00
- Украинские синхронистки выиграли чемпионат мира21:40
- Украинцев ожидает неприятный сюрприз с субсидиями: кому не повезет21:20
- Мощные магнитные бури ударят по Украине 15 и 16 июля: как бороться 21:00
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Заболеваемость корью в Украине продолжает падать20:20
- Врачи объяснили, как избежать летней потливости20:00
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
- Назван продукт, уменьшающий вредное воздействие алкоголя11:40
- Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета11:00
- Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы10:40
- Названо опасное последствие отказа от мясных продуктов22:00
- Летняя подработка студентов: Как можно трудоустроиться и какая положена зарплата21:20
- В Киеве иностранец едва не умер от голода21:00
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- "Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык
- Медреформа Супрун обернулась провалом, ситуация критическая: «тысячи деклараций аннулируют»