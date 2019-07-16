Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол

16.07.2019 15:52

В понедельник 15 июля, от ранений полученных при обстреле позиций Вооруженных Сил Украины ранений скончался старший солдат 92-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Лисовол.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook, передает donpress.com.

«От ранений, полученных во время обстрела в районе Авдеевки, погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего», — сообщила пресс-служба Штаба.

Дмитрию был 31 год. Уроженец города Ракитное Киевской области. Дома у него остались сын и дочка.