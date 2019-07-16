Последние новости раздела
- В Докучаевске ранен мирный житель16:09
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол15:52
- В Харцызске обнаружены тела двух мужчин: причина смерти неизвестна15:10
- Боевики «ДНР» заставили пожилого мужчину пройти по минному полю14:52
- ВСУ разнесли все позиции и склады боевиков "ДНР" у Горловки: блестящая операция 53-й бригады14:31
- «Все переполнено, мест нет»: в ОРДО заявили о большом числе отдыхающих в Седово14:09
- «Власти ДНР» грозят штрафами за отказ от регистрации транспортных средств в «МРЭО ДНР»13:28
- Убит еще один защитник Украины - ВСУ заставили армию РФ поплатиться за преступные атаки12:31
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» о проведения «переписи населения»12:09
- Тука рассказал о ситуации с двойными пенсиями жителей ОРДЛО 11:46
Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол
16.07.2019 15:52
В понедельник 15 июля, от ранений полученных при обстреле позиций Вооруженных Сил Украины ранений скончался старший солдат 92-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Лисовол.
Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook, передает donpress.com.
«От ранений, полученных во время обстрела в районе Авдеевки, погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего», — сообщила пресс-служба Штаба.
Дмитрию был 31 год. Уроженец города Ракитное Киевской области. Дома у него остались сын и дочка.
Теги: Донбасс, Авдеевка, ранение, гибель, обстрел, военнослужащий, ВСУ, ООС
Читайте также:
- Печальные новости из зоны АТО - есть погибший и раненные
- Бойцы ВСУ отбили две атаки ДРГ «ДНР»: озвучены подробности боев
- Главари НВФ обвинили ВСУ в «подготовке обстрела Авдеевки»
- Штаб АТО: Из-за прицельных обстрелов позиций ВСУ ранен один военнослужащий
- Погиб воин ВСУ, защищавший Донбасс с 2014-го, - 3-летняя дочь Романа Федоришиа осталась сиротой
- За прошедшие сутки в зоне АТО погиб украинский военный, еще один ранен
- В Докучаевске ранен мирный житель16:09
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол15:52
- В Харцызске обнаружены тела двух мужчин: причина смерти неизвестна15:10
- Боевики «ДНР» заставили пожилого мужчину пройти по минному полю14:52
- ВСУ разнесли все позиции и склады боевиков "ДНР" у Горловки: блестящая операция 53-й бригады14:31
- «Все переполнено, мест нет»: в ОРДО заявили о большом числе отдыхающих в Седово14:09
- «Власти ДНР» грозят штрафами за отказ от регистрации транспортных средств в «МРЭО ДНР»13:28
- Убит еще один защитник Украины - ВСУ заставили армию РФ поплатиться за преступные атаки12:31
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» о проведения «переписи населения»12:09
- Тука рассказал о ситуации с двойными пенсиями жителей ОРДЛО 11:46
- Летающие "диски" и тела пришельцев: составлен план штурма Зоны-51, и будет очень жарко17:31
- В Докучаевске ранен мирный житель16:09
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол15:52
- Тарифы за голос: Как кандидат Рыбак скупает избирателей в Торецке15:33
- В Харцызске обнаружены тела двух мужчин: причина смерти неизвестна15:10
- Боевики «ДНР» заставили пожилого мужчину пройти по минному полю14:52
- ВСУ разнесли все позиции и склады боевиков "ДНР" у Горловки: блестящая операция 53-й бригады14:31
- «Все переполнено, мест нет»: в ОРДО заявили о большом числе отдыхающих в Седово14:09
- Гороскоп на 15-21 июля: кого ожидает горькое разочарование13:50
- «Власти ДНР» грозят штрафами за отказ от регистрации транспортных средств в «МРЭО ДНР»13:28
- Тарифы за голос: Как кандидат Рыбак скупает избирателей в Торецке15:33
- Гороскоп на 15-21 июля: кого ожидает горькое разочарование13:50
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
- Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака10:15
- Путин шантажирует Зеленского: «политики вынуждены считаться»09:09
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- Заболеваемость корью в Украине продолжает падать20:20
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- "Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык
- Медреформа Супрун обернулась провалом, ситуация критическая: «тысячи деклараций аннулируют»