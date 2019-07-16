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Убит еще один защитник Украины - ВСУ заставили армию РФ поплатиться за преступные атаки
Личный состав Вооруженных сил Украины понес невосполнимые потери в результате смертоносной провокации оккупантов РФ на Востоке страны.
За минувшие сутки, 15 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, противник 6 раз обстреливал позиции ВС Украины с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по позициям украинских бойцов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К несчастью, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения. "На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, один оккупант РФ был уничтожен и один ранен", - говорится в сообщении. Также с начала текущих суток террористы "Л/ДНР" два раза атаковали позиции Объединенных сил.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ООС
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