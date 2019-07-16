В Докучаевске ранен мирный житель

16.07.2019 16:09

Во временно оккупированном Докучаевске в дневное время мирный житель, находившийся на балконе своей квартиры, был ранен из огнестрельного оружия.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«14 июля наблюдатели уточняли сообщения о 46-летнем мужчине, получившем пулевое ранение в н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка). В больнице в Докучаевске врач рассказал наблюдателям, что во второй половине дня 13 июля к ним поступил мужчина с пулевым ранением правого бедра, ему была оказана медицинская помощь, а позже его перевели в больницу в неподконтрольном правительству Донецке. В больнице в Донецке медперсонал сообщил членам патруля СММ, что мужчина поступил к ним 13 июля и у него была серьезная кровопотеря. 14 июля мужчина рассказал команде Миссии, что днем 13 июля он был на балконе своей квартиры на третьем этаже (на ул. Ватутина ,3) в Докучаевске, когда ему в правое бедро попала пуля».