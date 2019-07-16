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Архив - Донецкая область

В Донецке, Горловке и Макеевке пропало теле- и радиовещание «ДНР»

16.07.2019 08:09
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В Донецке, Горловке и Макеевке пропало теле- и радиовещание «ДНР»

Во временно оккупированных Донецке, Горловке, Макеевке и других населенных пунктах пропало теле- и радиовещание каналов ретранслируемых «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированных Донецке, Горловке, Макеевке и других населенных пунктах сегодня ночью пропало теле- и радиовещание каналов, ретранслируемых «минсвязи ДНР». Эти «проблемы» вызваны, якобы, «плановой ежеквартальной профилактикой оборудования».

«Ежеквартальная профилактика» теле- и радиовещания на «территории ДНР» выполняется ежемесячно.



Теги: Донецк, Донбасс, телевидение, Горловка, Макеевка, оборудование, профилактика, ДНР
 
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