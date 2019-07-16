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В Харцызске обнаружены тела двух мужчин: причина смерти неизвестна
16.07.2019 15:10
15 июля в неподконтрольном Украине Харцызске Донецкой области были обнаружены тела двух мужчин.
Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», передает donpress.com.
По предварительным данным, мужчины якобы погибли в результате несчастного случая. По информации «ведомства» на мкр Металлургов спасатели обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни. Отмечается что погибшие 1982 и 1995 годов рождения. Причина и обстоятельства гибели устанавливаются.
Теги: Донбасс, Харцызск, МЧС, гибель, мужчины, ДНР, тела
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