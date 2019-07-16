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Виноват циклон Xandra! В Мариуполе за ночь выпала треть месячной нормы осадков
В Мариуполе за ночь выпало осадков больше, чем за весь июль в прошлом году.
Как сообщили 0629 в Мариупольской гидрометеообсерватории, сегодня ночью выпала треть месячной нормы осадков (17 мм при норме 51 мм в месяц).
Для сравнения, в 2018 году в июле выпало за месяц всего лишь 14,7 мм осадков.
По прогнозам синоптиков, ужа завтра, 17 июля погода в Мариуполе изменится к лучшему - в течение дня без существенных осадков.
Синоптик Наталка Диденко пояснила, что погоду испортил антициклон Xandra.
"Пока антициклон с несколько депрессивной названием Xandra (как Кассандра, так Хандра) выметает дожди из большинства стран Европы, включая южную часть Украины, северо-восточная циклоническая деятельность принесет нам завтра, 17 июля, кратковременные дожди и локальные грозы...Еще немного померзнем, а уже с 19-го июля температура воздуха ощутимо повысится.", - сообщила синоптик.
Теги: Донбасс, Мариуполь, осадки, циклон
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