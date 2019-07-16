Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Виноват циклон Xandra! В Мариуполе за ночь выпала треть месячной нормы осадков

16.07.2019 21:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Виноват циклон Xandra! В Мариуполе за ночь выпала треть месячной нормы осадков

В Мариуполе за ночь выпало осадков больше, чем за весь июль в прошлом году.
Как сообщили 0629 в Мариупольской гидрометеообсерватории, сегодня ночью выпала треть месячной нормы осадков (17 мм при норме 51 мм в месяц).
Для сравнения, в 2018 году в июле выпало за месяц всего лишь 14,7 мм осадков.
По прогнозам синоптиков, ужа завтра, 17 июля погода в Мариуполе изменится к лучшему - в течение дня без существенных осадков.
Синоптик Наталка Диденко пояснила, что погоду испортил антициклон Xandra.
"Пока антициклон с несколько депрессивной названием Xandra (как Кассандра, так Хандра) выметает дожди из большинства стран Европы, включая южную часть Украины, северо-восточная циклоническая деятельность принесет нам завтра, 17 июля, кратковременные дожди и локальные грозы...Еще немного померзнем, а уже с 19-го июля температура воздуха ощутимо повысится.", - сообщила синоптик.



Теги: Донбасс, Мариуполь, осадки, циклон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх