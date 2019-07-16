«Власти ДНР» грозят штрафами за отказ от регистрации транспортных средств в «МРЭО ДНР»

16.07.2019 13:28

Оккупационные «власти ДНР» требуют от жителей временно оккупированных территорий перерегистрировать транспортные средства в «МРЭО ДНР». Тем, кто отказывается от перерегистрации, угрожают штрафами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» требуют, чтобы жители временно оккупированных территорий Донецкой области перерегистрировали транспортные средства в «МРЭО ДНР», а также использования «номерных знаков ДНР».

За отказ от перерегистрации транспортного средства или не использование «номерных знаков ДНР» людям угрожают штрафами от 340 до 1020 рублей, а также задержанием транспортного средства с доставкой его на «специальную площадку».