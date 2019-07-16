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«Власти ДНР» грозят штрафами за отказ от регистрации транспортных средств в «МРЭО ДНР»
16.07.2019 13:28
Оккупационные «власти ДНР» требуют от жителей временно оккупированных территорий перерегистрировать транспортные средства в «МРЭО ДНР». Тем, кто отказывается от перерегистрации, угрожают штрафами.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» требуют, чтобы жители временно оккупированных территорий Донецкой области перерегистрировали транспортные средства в «МРЭО ДНР», а также использования «номерных знаков ДНР».
За отказ от перерегистрации транспортного средства или не использование «номерных знаков ДНР» людям угрожают штрафами от 340 до 1020 рублей, а также задержанием транспортного средства с доставкой его на «специальную площадку».
Теги: Донбасс, регистрация, штраф, транспорт, МРЭО, оккупация, штрафстоянка, ДНР, номерные знаки
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