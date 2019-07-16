Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Власти ДНР» грозят штрафами за отказ от регистрации транспортных средств в «МРЭО ДНР»

16.07.2019 13:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Власти ДНР» грозят штрафами за отказ от регистрации транспортных средств в «МРЭО ДНР»

Оккупационные «власти ДНР» требуют от жителей временно оккупированных территорий перерегистрировать транспортные средства в «МРЭО ДНР». Тем, кто отказывается от перерегистрации, угрожают штрафами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» требуют, чтобы жители временно оккупированных территорий Донецкой области перерегистрировали транспортные средства в «МРЭО ДНР», а также использования «номерных знаков ДНР».

За отказ от перерегистрации транспортного средства или не использование «номерных знаков ДНР» людям угрожают штрафами от 340 до 1020 рублей, а также задержанием транспортного средства с доставкой его на «специальную площадку».



Теги: Донбасс, регистрация, штраф, транспорт, МРЭО, оккупация, штрафстоянка, ДНР, номерные знаки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх