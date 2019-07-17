В зоне ООС задержали боевиков "ЛДНР"

17.07.2019 21:21

В районе проведения ООС в понедельник, были задержаны двое граждан, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“В понедельник, 15 июля, во время пересечения блокпосту очередной сменой была задержана жительница. Луганск — гражданка С, которая при проверке документов оказалось причастным к незаконным вооруженным формированиям “Мир Луганщины”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этот же день, было выявлено и задержано пассажира рейсового автобуса, который следовал по маршруту “Мариуполь-Донецк”, жителя. Иловайск — гражданина С, который в результате проверки в поисковой базе Национальной полиции Украины оказался причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой “ДНР”.

Напомним, КПВВ “Золотой” в Луганской области до сих пор не работает из-за незаконные вооруженные формирования.