Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне ООС задержали боевиков "ЛДНР"

17.07.2019 21:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне ООС задержали боевиков "ЛДНР"

В районе проведения ООС в понедельник, были задержаны двое граждан, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“В понедельник, 15 июля, во время пересечения блокпосту очередной сменой была задержана жительница. Луганск — гражданка С, которая при проверке документов оказалось причастным к незаконным вооруженным формированиям “Мир Луганщины”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этот же день, было выявлено и задержано пассажира рейсового автобуса, который следовал по маршруту “Мариуполь-Донецк”, жителя. Иловайск — гражданина С, который в результате проверки в поисковой базе Национальной полиции Украины оказался причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой “ДНР”.

Напомним, КПВВ “Золотой” в Луганской области до сих пор не работает из-за незаконные вооруженные формирования.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх