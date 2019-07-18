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Архив - Донецкая область

Более 10 млн гривен получили аптеки Донетчины по программе «Доступные лекарства»

18.07.2019 09:41
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Более 10 млн гривен получили аптеки Донетчины по программе «Доступные лекарства»

Аптеки Донецкой области получили 10 млн 550 тыс. 930 грн на реализацию бесплатных лекарств для населения. Об этом сообщает издание «Вчасно».

На текущий момент договор с Национальной службой здоровья Украины (НЗСУ) подписали 52 аптечные сети в регионе, отпуск лекарственных препаратов по электронным рецептам осуществляют 310 аптек. Сообщается, что наибольшее количество электронных рецептов выписывают в городах Мариуполе, Славянске и Краматорске. С апреля 2019 года в рамках государственной программы «Доступные лекарства» жители Донецкой области получили 208 546 электронных рецепта.

По информации НСЗУ, программой чаще всего пользуются пожилые люди в возрасте 65 и старше. Так, 82% рецептов для жителей Донетчины было выписано на препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, 16% - от сахарного диабета 2 типа и 2,11% - для лечения бронхиальной астмы. Пациенты получают лекарства в аптеках бесплатно либо с небольшой оплатой.

Получить электронный рецепт можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у гражданина подписана декларация. Если же пациент еще не выбрал своего врача, декларацию можно подписать во время очередного визита в медучреждение. С этого момента человек может воспользоваться программой «Доступные лекарства» и получить электронный рецепт.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, программа, лекарства, аптеки, Донетчина
 
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