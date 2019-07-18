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Донбасс в предвкушении нового разведения сил
На трех новых участках линии соприкосновения пройдет разведение сил. Данная договоренность была достигнута на минском заседании.
Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе Роман Бессмертный заявил, что на трех участках линии соприкосновения на востоке будут идти работы по отводу и разведению сил. Об этом он сказал в ходе брифинга в четверг, 18 июля, передает РБК-Украина.
В частности, соответствующая договоренность была достигнута в Минске 17 июля.
"Также достигнута договоренность о том, что и в других местах, решение по которым было принято еще осенью 2016 года, будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать", - отметил представитель Украины в ТКГ.
Напомним, разведение сил и вооружения в Станице Луганской началось 26 июня. Тогда украинские подразделения под наблюдением наблюдателей ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольно-пропускного пункта Станица Луганская. 27 июня украинские военные подтвердили отвод сил со стороны сепаратистов.
Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что в районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны.
Теги: , разведение, линия соприкосновения
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