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В Краматорске умер наблюдатель ОБСЕ

18.07.2019 07:00
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В Краматорске умер наблюдатель ОБСЕ

В Краматорске (Донецкая обл.) умер наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Чеслав Концкий. 

«С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает слова глубокой скорби родным и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ», – говорится в сообщении.

В СМИ сообщили, что Концкому было 60 лет,  он был кадровым военным польской армии. В последние годы работал в международных мониторинговых миссиях в зоне военных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке.

Источник : https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Краматорск, наблюдатели, ОБСЕ
 
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