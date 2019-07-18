В Краматорске умер наблюдатель ОБСЕ

18.07.2019 07:00

В Краматорске (Донецкая обл.) умер наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Чеслав Концкий.

«С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает слова глубокой скорби родным и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ», – говорится в сообщении.

В СМИ сообщили, что Концкому было 60 лет, он был кадровым военным польской армии. В последние годы работал в международных мониторинговых миссиях в зоне военных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке.

Источник : https://dnews.dn.ua