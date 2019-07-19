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Архив - Донецкая область

Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»

19.07.2019 22:10
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Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»

Житель неподконтрольного Украине Донецка одном из сообществ в соцсети опубликовал снимок городской улицы.

В комментарии к публикации дончанин пишет:

«В этом гоpoде кипит жизнь несмотря ни на что», передает donpress.com.

На фото показана центральная улица города с небольшим потоком автомобилей.

В комментариях к посту жители с иронией пишут, что последние годы жизнь «кипит в сэкондах».



Теги: Донецк, Донбасс, город, транспорт, улица, секонд-хенд, соцсети
 
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