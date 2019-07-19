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Главарь "ДНР" Пушилин публично "спустил на землю" Медведчука - кум Путина получил тяжелый удар перед выборами
Главарь террористической "ДНР" ставленник Москвы Денис Пушилин опроверг заявление главы "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука по его "мирному плану".
Громкое заявление Пушилина распространил сепаратистский Telegram-канал "Майор и Генерал", передает "Диалог.UA".
Медведчук на днях ездил в Европарламент, где самозабвенно рассказывал о своем (а точнее, кремлевском) "мирном плане" для Донбасса. Там он уверял, что план одобрили и в Москве, и в террористической "Л/ДНР", что тут же опроверг Пушилин. "Что касается разных планов, формул и прочего, здесь надо быть более корректным. И в этом вопросе мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем Пасечником (главарь "ЛНР" - ред.) в первую очередь опираемся только на Минские соглашения, на комплекс мер, который поддержан Советом Безопасности ООН. Все переговорные процессы проходят в Контактной группе на минской площадке. И никак иначе", - заявил Пушилин. Без сомнений, это тяжелый удар по куму Путина накануне парламентских выборов. Пророссийский электорат может сильно в нем разочароваться. "После разговора с Путиным тов. Медведчук вообразил себя верховным прокуратором провинций Pax Russian, но уже сегодня его аккуратненько приземлили", - прокомментировал слова Пушилина "Майор и Генерал". Не является секретом и то, кто организовал Медведчуку такую "подставу". Естественно, это не инициатива Пушилина. В последнее время ходят настойчивые слухи о конфликте кума Путина с куратором "Л/ДНР" Владиславом Сурковым. По всей видимости, именно он и нанес удар.
Теги: , выборы, Путин, ООН, ДНР, ЛНР, Пушилин, Сурков, Медведчук, Минские соглашения
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