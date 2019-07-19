«На Каргиле, Еленовке и Гнутово очереди почти не двигаются»: соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО

19.07.2019 13:51

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ «ДНР» пунктах пропуска собрались значительные очереди.

Об этом местные жители сообщают в соцсетях, передает donpress.com.

В Горловке на Бахмутском направлении утром собралось 110 авто и до 280 человек пешей очереди:

«8−10 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 110 автомобилей, 28 автобусов и микроавтобусов, до 280 человек пешей очереди»;

При этом на Марьинском направлении, на КПП «Каригл» основная очередь почти не двигаются, машин довольно много:

» Каргил в Украину общая очередь почти в конце посадки»;

«6−00 На Марьинке ±35 в Донецк»;

«8−00 Каргил на Украину середина моста льготна до моста, основная почти не двигается.»;

«Приехал в десять основная до моста льгота сорок машин двигаемся живенько жарко только…»

На пункте пропуска «Еленовка», на Мариупольском довольно большие очереди, движения практически нет:

«6−15 Еленовка — автоочередь до 3-го туалета»;

«9−30 Льгота на Еленовке 58 машин, общая 70. Движения практически нет»;

«9−50 на Еленовке стою в сторону Мариуполя с 3,50, еще не проехал. Общая стабильно до поворота, льготы в половину общей»;

» Еленовка в укр до третьего туалета, льгота меньше половины»

На Мариупольском направлении, в сторону Гнутово около 60 автомобилей, при этом пользователи жалуются на плохую пропускаемость:

«5−35 На октябрь в мариу очередь в камышах»;

«Гнутово из Донецка до камышей. Это примерно 60 машин»

«В последнее время на Октябре пропускаемость вообще никакая»