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«На Каргиле, Еленовке и Гнутово очереди почти не двигаются»: соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ «ДНР» пунктах пропуска собрались значительные очереди.
Об этом местные жители сообщают в соцсетях, передает donpress.com.
В Горловке на Бахмутском направлении утром собралось 110 авто и до 280 человек пешей очереди:
«8−10 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 110 автомобилей, 28 автобусов и микроавтобусов, до 280 человек пешей очереди»;
При этом на Марьинском направлении, на КПП «Каригл» основная очередь почти не двигаются, машин довольно много:
» Каргил в Украину общая очередь почти в конце посадки»;
«6−00 На Марьинке ±35 в Донецк»;
«8−00 Каргил на Украину середина моста льготна до моста, основная почти не двигается.»;
«Приехал в десять основная до моста льгота сорок машин двигаемся живенько жарко только…»
На пункте пропуска «Еленовка», на Мариупольском довольно большие очереди, движения практически нет:
«6−15 Еленовка — автоочередь до 3-го туалета»;
«9−30 Льгота на Еленовке 58 машин, общая 70. Движения практически нет»;
«9−50 на Еленовке стою в сторону Мариуполя с 3,50, еще не проехал. Общая стабильно до поворота, льготы в половину общей»;
» Еленовка в укр до третьего туалета, льгота меньше половины»
На Мариупольском направлении, в сторону Гнутово около 60 автомобилей, при этом пользователи жалуются на плохую пропускаемость:
«5−35 На октябрь в мариу очередь в камышах»;
«Гнутово из Донецка до камышей. Это примерно 60 машин»
«В последнее время на Октябре пропускаемость вообще никакая»
Теги: , транспорт, ДНР, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди, НВФ
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