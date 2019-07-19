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Архив - Донецкая область

Очень это печально: Житель Макеевки показал местное «море»

19.07.2019 09:45
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Очень это печально: Житель Макеевки показал местное «море»

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал водоем «Макеевское море», Макеевское противопаводковое водохранилище, которое находится между Солнечным и Зеленым микрорайонами. Запечатленными кадрами он поделился в соцсети, пишут Донецкие ноости.
По словам Артура, здесь не купаются. «Рыбаки сидят, ловят рыбку. Никто тут не купается, и давно уже», – рассказал он.
В воде макеевчанин показал водоросли, мусор. «Жалко, конечно, что его (водоем – ред.) довели до такого состояния, что его забросили. Очень это печально, на самом деле», – делится Артур.
Мусор, по его словам, оставляют после себя отдыхающие у пруда люди, также привозят к водоему мешки со строительным мусором. «Практически самый центр города, и вот такое вот творится – и стекла, и чего тут только нет…», – возмущается житель Макеевки.
«Хотелось бы, конечно, чтобы до него добрались власти нашего города, привели этот пруд в порядок… И чтобы люди убирали после себя мусор», – добавляет он.



Теги: , Макеевка, мусор, водоем
 
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