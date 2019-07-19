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«Поездка в один конец»: Гройсман объяснил, почему Украина не сможет платить пенсии в ОРДЛО

19.07.2019 13:08
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«Поездка в один конец»: Гройсман объяснил, почему Украина не сможет платить пенсии в ОРДЛО

Подразделения НВФ на Донбассе захватили украинские предприятия, которые недоплатили в бюджет страны около 100 млрд гривен.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает donpress.com.

Глава правительства отметил:

«Путин вошел сюда с войсками, отнял у нас все наши предприятия, всю экономику. Они, эти предприятия недоплатили на данный момент нам, по расчетам, 100 миллиардов гривен. Эти деньги пошли в бюджет Российской Федерации. Поэтому пусть вернут все активы Украине, пусть платят налоги в Украину».

При этом он уточнил, что выплаты для пенсионеров осуществляются на подконтрольной территории, так как завоз броневика с деньгами в ОРДЛО — «это поездка в один конец».



Теги: экономика, , Путин, бюджет, Гройсман, налоги, ОРДЛО, пенсии, НВФ
 
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