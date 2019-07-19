Погиб один боец ВСУ - армия России поплатилась за разжигание ситуации на Донбассе

19.07.2019 10:28

Гибридная армия Российской Федерации продолжает убивать украинских военнослужащих на временно оккупированном Донбассе на фоне переговоров о "мире" Медведчука и Путина.

За минувшие сутки, 18 июля, вооруженные формирования "Л/ДНР" и российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Более того, противник трижды обстреливал позиции ООС с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм. Также оккупанты РФ открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К несчастью, в результате подрыва один военнослужащий погиб и во время вражеских обстрелов двое получили ранения. "На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - говорится в сообщении. По данным разведки, один оккупант был уничтожен и двое ранены", - сообщает пресс-центр штаба ООС.