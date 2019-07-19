Попытка №19: каковы шансы на успех нового перемирия на Донбассе

19.07.2019 19:00

Эксперты объяснили причины неудач мирных договоренностей.

19-е перемирие на Донбассе, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы в Минске, будет непродолжительным, и очередной режим тишины, скорее всего, опять закончится нарушением со стороны боевиков.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Хотя эксперт не исключает, что на этот раз возможно прекращение огня на определенных участках фронта.

"Предыдущие 18 раз подобные соглашения не соблюдались с российской стороны. В этот раз также мало уверенности. При этом я не исключаю, что на отдельных участках, на которых ранее договорились о разведении сил, возможно соблюдение режима тишины. Но мало оптимизма, что это будет по всей линии фронта", – считает Мусиенко.

А вот эксперт по стратегическим коммуникациям, экс-начальник управления информационных операций Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Кравчук считает, что 21 июля ситуация никак не изменится по сравнению с сегодняшним днем. Не будет ни перемирия, ни эскалации.

"Я думаю, что принципиально ничего не изменится, но шанс есть всегда. Перемирие может быть сорвано, как и прежде. Это будут несущественные обстрелы, которые происходят и сейчас. На время проведения выборов не стоит ожидать ни тишины, ни существенных обострений. Все будет, как сейчас", – предполагает Кравчук.

При этом эксперты связывают нарушение перемирия с тем, что Москва пока не намерена отказаться от такого метода давления на Киев, как обстрелы на Донбассе.

"Я думаю, Россия пока не готова отказаться от такого средства давления на Украину, как эскалация конфликта на востоке нашей страны", – продолжает Мусиенко.

Кроме того, они считают, что сам формат "Минска" давно себя исчерпал, поэтому любые договоренности в его рамках ни к чему не приводят.

"Десятки раз было доказано, что этот метод не эффективен. Эти перемирия ничего не дают. Мы продолжаем работать в этом формате, но он не работает, и его надо пересмотреть. Если мы будем копаться в старых форматах, то ничего не достигнем. Мы должны искать новые пути решения проблемы", – подводит итог Кравчук.

Отметим, что за все время войны на Донбассе перемирие заключалось много раз, но ни одно из них оккупанты не соблюдали и нарушали, в некоторых случаях, спустя полчаса. В то же время в комментарии сайту "Сегодня" директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и политолог Олеся Яхно-Белковская объяснили, почему Путину может быть нужно это перемирие.

Источник : https://www.segodnya.ua