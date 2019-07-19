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Ситуация на Донбассе: и ВСУ, и боевики понесли серьезные потери
За прошлые сутки, 18 июля, на Донбассе пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.
Один военнослужащий погиб из-за подрыва и во время вражеских обстрелов двое получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"18 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 3 раза – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил. Дважды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики ударили вблизи Песков. У Троицкого велся огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а неподалеку Каменки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Окраина Водяного попала под обстрел из станкового противотанкового гранатомета. Еще два обстрела из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы в районе Павлополя. Вблизи Ломакиного стреляли из миномета калибра 82 мм, а у Пищевиков – из ручного противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз. Окраина Майорска попала под огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Теги: , боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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