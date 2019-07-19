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Волкер хлестко ответил Путину на выдачу паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей

19.07.2019 12:50
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Волкер хлестко ответил Путину на выдачу паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей

В Вашингтоне прокомментировали указ президента РФ Владимира​ Путина об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отреагировал на указ об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям всех Донецкой и Луганской областей, передает "Диалог.UA".

Об этом он написал в Twitter.

"Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Ускорение выдачи российских паспортов украинским гражданам противоречит духу Минских соглашений и ставит под угрозу усилия по установлению мира для граждан Украины", - подчеркивает Волкер.



Теги: , США, Путин, указ, паспорт, Волкер, Минские соглашения
 
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