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ВСУ понесли потери в зоне ООС: 1 боец подорвался на мине, двое ранены

19.07.2019 11:12
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ВСУ понесли потери в зоне ООС: 1 боец подорвался на мине, двое ранены

В зоне проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки члены НВФ 10 раз нарушали режим прекращения огня. При этом, в результате подрыва на мине погиб один украинский военный, а двое ранены в ходе обстрелов.

Об этом сообщает штаб ООС.

По данным штаба, противник трижды открывал огонь по украинским защитникам из запрещенного минскими договоренностями оружия, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» подразделения НВФ 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи Песок, Троицкого, Каменки, окрестностях Водяного, Павлополя, Ломакино и Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ обстреляли один раз — на окраинах Майорска.

По данным украинской разведки, 18 июля один член НВФ был уничтожен и двое ранены.

С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил — в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» возле Широкино.



Теги: , мина, гибель, потери, ВСУ, подрыв, обстрелы, НВФ, ООС
 
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